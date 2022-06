Schulanfang An der neuen Grundschule in Erxleben gibt es jetzt eine Halteverbotszone

Die neue Grundschule in Erxleben hat ihren Betrieb aufgenommen. Nur wenige Tage zuvor hatten noch Bauleute das Zepter zur Fertigstellung in der Hand. Jetzt kann in modernen Unterrichtsräumen gelernt werden.