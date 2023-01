Andenken an einen Nordgermersleber Sohn

In der Hohen Börde wird in diesem Jahr an den 250. Geburtstag von Peter Wilhelm Behrends erinnert. Der Pfarrer und Chronist wurde am 27. Juli 1773 in Nordgermersleben geboren.

Nordgermersleben - Zu einem Austausch über einen großen Sohn der Region Haldensleben, den Chronisten und Pfarrer Peter Wilhelm Behrends, am Mittwoch, 15. Februar, lädt Steffi Trittel, Bürgermeisterin der Gemeinde Hohe Börde, geschichtsinteressierte Menschen nach Nordgermersleben ein. Eingeladen sind ab 15 Uhr in die Bibliothek in Nordgermersleben in der ehemaligen Schule, Am Thie 7, alle Bibliothekarinnen der Gemeinde sowie alle an der regionalen Geschichte und ihrer Aufarbeitung interessierten Menschen der Hohen Börde und darüber hinaus.