Angelika Soika ist die gute Fee der Ackendorfer Kita“

Ackendorf - Der Ackendorfer Ortsbürgermeister hatte Angelika Soika in sein Gemeindebüro eingeladen, um ihr zu gratulieren. In der Kindertagesstätte Gänseblümchen in Ackendorf ist sie seit 25 Jahren ununterbrochen die gute Fee, sorgt für Ordnung und Sauberkeit und für die warme Mittagsmahlzeit für die mehr als 30 Mädchen und Jungen und deren Erzieher.