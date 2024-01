Angler in Calvörde: Wer holt die größten Fische an Land?

Calvörde. - „Einen Vorteil hat das viele Wasser der letzten Monate, der Wegenstedter Teich ist endlich wieder gut gefüllt“, erklärte Gewässerwart Friedhelm Müller bei der Jahreshauptversammlung der Calvörder Vereinsgruppe des Kreisanglervereins Haldensleben.

Die Gruppe hat um die 100 Mitglieder, die weit über die Grenzen der Gemeinde Calvörde zuhause sind. Im letzten Jahr gab es fünf Neueinsteiger. Der Vorstand freut sich über den Zuspruch, bemängelt aber, dass zu den Arbeitseinsätzen am Wegenstedter Teich und am Silbersee nur wenige – meist die gleichen – Angler anrückten. Trotzdem kamen 2023 bei sechs planmäßigen und einigen unplanmäßigen Einsätzen insgesamt 354 Arbeitsstunden zusammen. „Wir haben die Zu- und Abflüsse der Gewässer gesäubert. Bäume und Sträucher wurden fachgerecht gefällt und geschnitten“, zählte der Gewässerwart auf. Außerdem mähten die Petrijünger die Angelstellen frei und säuberten die Zufahrten der beiden Teiche. Am Silbersee wurden das Schilf entfernt und das Geäst beräumt, damit die Petrijünger besser an ihre Angelstellen kommen.

Matthias Weber ist neuer Jugendwart

Zur Tagesordnung gehörte die Wahl des Vorstandes. Mit dem Vorsitzenden Michael Müller, seinem Stellvertreter Christian Fischer, mit Martin Lohöfer als Kassierer, Hans-Georg Lemke als Schriftführer, Friedhelm Müller und Ulrich Röscher als Gewässerwarte sowie Christine Schmittke und Ines Weber als Kassenprüferinnen bleibt der alte Vorstand bestehen. Neu vergeben wurde das Amt des Jugendwartes an Matthias Weber.

Lohöfer erklärte, dass der Jahresbeitrag um 20 Euro gestiegen sei. Nach seinen Ausführungen verlange der Landesanglerverband Sachsen-Anhalt und der Landkreis Börde mehr Geld, hinzu komme die Gewässerpauschale. „Der Verein hat von der Erhöhung gar nichts. Das ist nicht auf unserem Mist gewachsen“, betonte der Kassierer.

Der Höhepunkt der Veranstaltung war die Auswertung der Angelwettbewerbe. Beifall gab es für die erfolgreichsten Fischer. Friedfischpokale angelten sich Michael Müller, Ines Weber und ihr Sohn Leonard. Den Raubfischpokal holte sich Martin Lohöfer.

Sieger 2023

Friedfischpokal: Männer: Michael Müller (2055); Frauen: Ines Weber (413); Jugend: Leonard Weber (268);

Raubfischpokal Martin Lohöfer (476)

Friedfischmeister Männer: 1. Platz Michael Müller (4.692 Punkte); 2. Pl. Martin Lohöfer (2.650); 3. Pl. Hans- Georg Lemke (2.510); 4. Pl. Matthias Weber (1.225), 5. Pl. Friedhelm Müller (576); 6. Ulrich Röscher (458); Frauen: 1. Platz Sylvia Müller (1.296 Punkte); 2. Ines Weber (1.251); 3. Christine Schmittke (594); Jugend: 1. Platz Lukas Weber (2.440); 2. Leonard Weber (1.017);

Aber die Petrijünger können nicht nur große Fische an Land ziehen, sondern sie spielen auch leidenschaftlich gern Karten. Zum Skatkönig 2023 wurde Oliver Gadau gekrönt.