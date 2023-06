Apotheken-Streik in Sachsen-Anhalt Protesttag: Haldensleber Apotheken machen für einen Tag dicht

Unter dem Motto „Gesundheit statt Bürokratie“ veranstaltet die Apothekerschaft am 14. Juni bundesweit einen Protesttag. Die meisten Filialen bleiben an diesem Tag geschlossen. Welche Apotheken in Haldensleben sich an der Aktion beteiligen und was sich in ihren Augen unbedingt ändern sollte.