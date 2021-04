Arbeitsgemeinschaft für Fahrradfreundlichkeit in Sachsen-Anhalt wächst

Irxleben / Hohe Börde

Die Gemeinde Hohe Börde reiht sich nun in den Kreis der fahrradfreundlichen Gemeinden Sachsen-Anhalts ein. In diesem Monat wurde die Mitgliedschaft in der Arbeitsgemeinschaft „Fahrradfreundliche Kommunen Sachsen-Anhalt“ (AGFK) besiegelt, wie die Gemeinde in einer Pressemitteilung deutlich macht.

Arbeitsgemeinschaft schon 2019 mit 36 Kommunen gegründet

Die Arbeitsgemeinschaft selbst ist im November 2019 gegründet worden und wächst nach eigenen Angaben seitdem stetig. Ursprünglich waren es 36 Kommunen, die die Arbeitsgemeinschaft ins Leben gerufen haben, um künftig gemeinsam als Netzwerk im kommunalen Bereich, aber auch in Zusammenarbeit mit dem Land Sachsen-Anhalt sowie mit den Arbeitsgemeinschaften der anderen Bundesländer, den Radverkehr zu fördern.

Nach Aussage des sachsen-anhaltischen Ministers für Verkehr, Thomas Webel, bei der Gründung, sind die Kommunen die wichtigsten Aufgabenträger in Bezug auf den Alltags- und Freizeitradverkehr, denn der Großteil der Radverkehrsinfrastruktur liegt in kommunaler Hand. Im Gegensatz dazu zählen viele Elemente einer aktiven Radverkehrsförderung jedoch nicht zu den kommunalen Pflichtaufgaben.

Erfahrungsaustausch ist eine wichtige Größe

Diese Arbeitsgemeinschaft ist die erste Anlaufstelle die Mitgliedskommunen bei offenen Fragen. So sind auch Erfahrungsaustausch zwischen den Mitgliedskommunen in Sachsen-Anhalt und auf bundesweiter und internationaler Ebene sowie die Bündelung von Informationen für Empfehlungen, Hinweise und Leitfäden wichtige Ansätze bei der Zusammenarbeit. Auch ist es ein Anliegen der AGFK, bei der Verbesserung der Förder- und Finanzierungsregelungen mitzuwirken, und die Durchführung von konkreten Projekten zu unterstützen.

Der Gemeinderat der Hohen Börde hat bereits im Dezember des vergangenen Jahres seine Zustimmung zum Beitritt der Gemeinde zur Arbeitsgemeinschaft gegeben.

Zu den Zielen der AGFK des Landes Sachsen-Anhalt gehört es, den Umweltschutz und damit auch die Gesundheit durch Radfahrer zu fördern. Außerdem soll die Verkehrssicherheit für Radfahrende verbessert und der Fahrradtourismus gestärkt werden. Die Arbeitsgemeinschaft arbeitet eng mit der Landesregierung zusammen, um ein ganzheitliches Radverkehrssystem in Sachsen-Anhalt umzusetzen.