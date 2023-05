Hermes Fulfilment beschäftigt in Haldensleben rund 4000 Mitarbeiter und möchte dort weiter wachsen. Dazu will das Logistikunternehmen auf Roboter mit künstlicher Intelligenz setzen. Was bedeutet das für die menschlichen Mitarbeiter?

Haldensleben - Bis zu eine Million Artikel am Tag werden bei Hermes Fulfilment an der Hamburger Straße in Haldensleben umgeschlagen. Da ginge noch mehr, daraus macht Betriebsleiter Stefan Nießen keinen Hehl. Der Versandhandel floriert, auch wenn momentan eine Kaufzurückhaltung bei den Kunden herrsche. Die Inflation spürt auch das Logistikunternehmen. Dennoch: In Zukunft will Hermes an beiden Standorten in Haldensleben wachsen.