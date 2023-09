In Haldensleben werden offenbar Briefe aus Postkästen gefischt, geöffnet und teilweise ihr Inhalt gestohlen. Das berichten zumindest mehrere Facebook-Nutzer.

Unbekannte fischen in Haldensleben Briefe aus Postkästen

Ärger am Postkasten

Einige Haldensleber berichten auf der Plattform Facebook, dass bei ihnen unerlaubt jemand an die Briefkästen geht.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Haldensleben - In Haldensleben werden offenbar Briefe aus Postkästen gefischt, geöffnet und teilweise ihr Inhalt gestohlen. Das berichten zumindest mehrere Facebook-Nutzer in der Gruppe „Informationsaustausch in und um Haldensleben“.