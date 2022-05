Ärger in Haldensleben: Darf in einem Biotop gebaut werden oder nicht?

Die Stadt Haldensleben möchte am Anemonenweg ein Grundstück für eine Eigenheimbebauung verkaufen. Die Anwohner sind sauer. Auf dem Spiel steht ein gesetzlich geschütztes Biotop.

Klaus Müller (links) und Hans-Joachim Hoffmann stehen auf dem Grundstück, das die Stadt Haldensleben am Anemonenweg verkauft hat. Die beiden Männer betrachten das auch für Laien deutlich erkennbare und gesetzlich geschützte Feuchtbiotop, in das für einen neuen Eigenheimbau eingegriffen werden muss.

Haldensleben - Der Anemonenweg in Haldensleben ist ein Eigenheimgebiet. Ein Teil der Häuser entstand in den 1970er und 1980er Jahren, der Rest nach der Wende. Nun soll ein weiteres Haus dazu kommen, die Stadt plant den Verkauf eines Grundstückes. Doch die Nachbarn laufen Sturm gegen dieses Vorhaben, denn ein Teil des Grundstücks liegt in einem gesetzlich geschützten Biotop.