Friedhof Ärger mit dem Plastikmüll auf dem Calvörder Friedhof

Auf dem Calvörder Friedhof der Kirchengemeinde nimmt der Müll und vor allem der Plastikanteil in den Grünabfällen problematische Dimensionen an. Heidelore Gödicke vom Kirchenvorstand und Pfarramtssekretärin Doris Wendorff richten sich nun mahnend an alle Besucher.