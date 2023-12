Ärger um Kosten: Miete für Fahrrad-Stellplätze am Bahnhof in Haldensleben verdreifacht sich

Die Wobau möchte die Miete für die abschließbaren Fahrradstellplätze am Bahnhof in Haldensleben zum 1. Januar 2024 erhöhen. Das gefällt nicht jedem Mieter.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Haldensleben. - Wer von Haldensleben aus mit dem Zug in Richtung Wolfsburg oder Magdeburg starten möchte, der hat es derzeit nicht leicht. Erst kürzlich berichtete die Volksstimme darüber, dass täglich Züge ausfallen. An der Situation hat sich bisher nichts geändert. Nun kommt für einige Bahnreisende noch ein weiteres Ärgernis hinzu: Wer nämlich sein Fahrrad in einem abschließbaren Raum am Bahnhof abstellt, auf den kommen ab dem 1. Januar 2024 höhere Kosten zu.