Alle drei Kinderarztpraxen in Haldensleben haben vom 15. bis 19. Mai geschlossen. Die Vertretungen sind teilweise etliche Kilometer entfernt. Wie die Eltern diese Nachricht aufnehmen und was die Kinderarztpraxen dazu sagen, erfahren Sie hier.

Alle Kinderarztpraxen in Haldensleben sind zeitgleich zu

Haldensleben - Wenn das Kind über Schmerzen klagt, die sich nicht lindern lassen, oder hohes Fieber hat, das nicht gut auf Medikamente anspricht, weiß manchmal nur der Kinderarzt, was zu tun ist. In Haldensleben werden Eltern in der kommenden Woche jedoch vor verschlossenen Türen stehen.