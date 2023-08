Der Ärztemangel ist gerade in ländlichen Regionen stark zu spüren. Nun ist er auch in der Kreisverwaltung vom Landkreis Börde angekommen – dort werden schnellstmöglich zwei Kinder- und Jugendärzte gesucht. Die sind unter anderem zuständig für alle Schuleingangsuntersuchungen im Kreis.

Haldensleben - Der Ärztemangel ist in vielen Bereichen zu spüren – wenn nach einem Umzug ein neuer Hausarzt gesucht wird, eine Überweisung nicht eingelöst werden kann, weil die Fachärzte in der Nähe keine Patienten mehr aufnehmen oder wenn die Fahrt für die nächste Wurzelbehandlung fast eine Stunde dauert. Bald könnte er im Kreis allerdings noch deutlich stärker zu spüren sein: Denn auch in der Kreisverwaltung vom Landkreis Börde werden dringend zwei Ärzte gesucht. Und zwar gerade die, die unter anderem für Schuleingangsuntersuchungen verantwortlich sind. Was bedeutet das für Eltern und ihre Kinder?