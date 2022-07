Reise Auf dem Tandem von Haldensleben nach Barcelona

Etwa 1900 Kilometer von Haldensleben nach Barcelona wollen Julie Bornkampf und Lukas Mühlisch in den nächsten Wochen auf ihrem Tandem zurücklegen. Statt sich in ihrem Urlaub am Strand zu räkeln, radeln sie bei Sonne und Regen mit Freude oder auch Anstrengungen über Traumpisten und Schotterwege.