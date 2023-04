Haldensleben - Wer mit seinen Kindern einen Spielplatz besuchen möchte, hat in Haldensleben die Wahl zwischen 26 verschiedenen. Einige sind mitten in der Stadt zu finden, andere in den Wohngebieten oder außerhalb in den Ortsteilen. Welche Attraktionen halten die Spielplätze bereit? Die Volksstimme hat eine Auswahl besucht und nachgeschaut.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.