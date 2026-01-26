Ausstellung in Haldensleber Kulturfabrik Auf Seide gezeichnet: Ute Bartels zeigt ihre fotorealistischen Werke von Tieren
Keine Leinwand, dafür Seide: Magdeburger Künstlerin Ute Bartels stellt zum ersten Mal ihre tierischen Werke in der Haldensleber Kulturfabrik aus. Worauf die Besucher sich freuen können.
26.01.2026, 08:00
Haldensleben - Einen Monat lang können Interessierte fotorealistische Zeichnungen von Tieren aus aller Welt bestaunen. Die Magdeburger Künstlerin Ute Bartels bringt mehr als 100 Werke in die Haldensleber Kulturfabrik. Zu sehen sind viele Vögel, Schimpansen, Waldtiere oder auch ein Schneeleopard. Alle Tiere hat sie selbst gesehen, teilweise in der Natur oder auch in Parks. Die Szenen um die Werke herum habe sie sich passend dazugedacht.