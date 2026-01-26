Keine Leinwand, dafür Seide: Magdeburger Künstlerin Ute Bartels stellt zum ersten Mal ihre tierischen Werke in der Haldensleber Kulturfabrik aus. Worauf die Besucher sich freuen können.

Ein Schneeleopard, ein Steinkauz und zwei Eistaucher gehören zu den Tieren, die Ute Bartels auf Seide bisher verewigt hat. Sie stellt mehr als 100 Werke in der Kulturfabrik in Haldensleben aus.

Haldensleben - Einen Monat lang können Interessierte fotorealistische Zeichnungen von Tieren aus aller Welt bestaunen. Die Magdeburger Künstlerin Ute Bartels bringt mehr als 100 Werke in die Haldensleber Kulturfabrik. Zu sehen sind viele Vögel, Schimpansen, Waldtiere oder auch ein Schneeleopard. Alle Tiere hat sie selbst gesehen, teilweise in der Natur oder auch in Parks. Die Szenen um die Werke herum habe sie sich passend dazugedacht.