Heimatgeschichte Aus dem Leben eines Treckers aus Klein Bartensleben

Wer vor der nervigen „Coronapause“ schon einmal das Oldtimertreffen in Angern besucht hat, dem ist vielleicht ein kleiner, liebevoll restaurierter Dieselschlepper A20 der Marke „Güldner“ in Erinnerung geblieben. Leuchtend grün lackiert, sieht man ihm sein stattliches Alter gar nicht an.