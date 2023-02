Der „Bürgerbewegung HDL“ reicht es nicht, dass eine Hundewiese in Haldensleben einfach so brach daliegt. Sie hat bessere Vorschläge, um Hunde und Herrchen rundum glücklich zu sehen.

Aus der reinen Hundewiese soll in Haldensleben ein Idyll werden

Eine Grünfläche mit Schild und Eimer: mehr gehört nicht zur Hundeauslaufwiese nahe des Birkenweges in Haldensleben. Das möchte die Bürgerbewegung HDL gerne ändern.

Haldensleben - Am sogenannten Pfefferbreitengraben in Haldensleben, nahe Birkenweg und Ohre gibt es eine Hundewiese. Sie ist zwar beschildert und besitzt einen kleinen Abfalleimer, doch eine Umzäunung gibt es nicht. Diese und noch viel mehr beantragt nun die „Bürgerbewegung HDL“. Als Mitglied dieser Fraktion hat Stadtrat Stefan Scholz ein Papier ausgearbeitet, in dem er erklärt, Gefahren und Belästigungen für Bürger und auch den Straßenverkehr minimieren zu wollen.