Schließung nach 30 Jahren Aus für Schuhgeschäft: Deichmann verlässt Haldensleben

Das war's: Nach 30 Jahren schließt der Schuhkonzern Deichmann seine Filiale an der Friedrich-Schmelzer-Straße in Haldensleben. Ursprünglich sollte der Standort 2026 umgebaut werden. Wann genau Schluss ist und was die Gründe sind.