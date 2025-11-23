weather wolkig
Magdeburg, Deutschland
  1. Startseite
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Haldensleben
    4. >

  4. Flexible Arbeitszeiten, Fahrtkostenpauschale und 13. Monatsgehalt: Ausgezeichnet! Was zwei gesundheitliche Betriebe zu familienfreundlichen Arbeitgebern macht

Flexible Arbeitszeiten, Fahrtkostenpauschale und 13. Monatsgehalt Ausgezeichnet! Was zwei gesundheitliche Betriebe zu familienfreundlichen Arbeitgebern macht

Bereits zum dritten Mal zeichnet der Landkreis Börde die familienfreundlichen Unternehmen aus. Gleich zwei gesundheitliche Betriebe aus Haldensleben stauben den Preis ab. Was sie zu besonderen Arbeitgebern macht.

Von Saskia Lohöfer 23.11.2025, 18:00
Zahnärztin Andrea Düerkop (Arme verschränkt) aus Haldensleben hat mit ihrem Team zusammen die Auszeichnung „Familienfreundliches Unternehmen“ erhalten.
Zahnärztin Andrea Düerkop (Arme verschränkt) aus Haldensleben hat mit ihrem Team zusammen die Auszeichnung „Familienfreundliches Unternehmen“ erhalten. Foto: Saskia Lohöfer

Haldensleben - Gleich zwei Praxen in Haldensleben erhalten die Auszeichnung als familienfreundliches Unternehmen: Zahnärztin Andrea Düerkop mit ihrer Praxis sowie Physiotherapeutin Anke Kempka und ihr Team können das Label des Landkreises Börde für zwei Jahre aushängen. Für Dezernentin Friederike Hecht ist eine erstaunliche Leistung, dass kleinere Betriebe so für ihre Mitarbeiter da sind.