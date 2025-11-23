Bereits zum dritten Mal zeichnet der Landkreis Börde die familienfreundlichen Unternehmen aus. Gleich zwei gesundheitliche Betriebe aus Haldensleben stauben den Preis ab. Was sie zu besonderen Arbeitgebern macht.

Ausgezeichnet! Was zwei gesundheitliche Betriebe zu familienfreundlichen Arbeitgebern macht

Zahnärztin Andrea Düerkop (Arme verschränkt) aus Haldensleben hat mit ihrem Team zusammen die Auszeichnung „Familienfreundliches Unternehmen“ erhalten.

Haldensleben - Gleich zwei Praxen in Haldensleben erhalten die Auszeichnung als familienfreundliches Unternehmen: Zahnärztin Andrea Düerkop mit ihrer Praxis sowie Physiotherapeutin Anke Kempka und ihr Team können das Label des Landkreises Börde für zwei Jahre aushängen. Für Dezernentin Friederike Hecht ist eine erstaunliche Leistung, dass kleinere Betriebe so für ihre Mitarbeiter da sind.