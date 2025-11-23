Flexible Arbeitszeiten, Fahrtkostenpauschale und 13. Monatsgehalt Ausgezeichnet! Was zwei gesundheitliche Betriebe zu familienfreundlichen Arbeitgebern macht
Bereits zum dritten Mal zeichnet der Landkreis Börde die familienfreundlichen Unternehmen aus. Gleich zwei gesundheitliche Betriebe aus Haldensleben stauben den Preis ab. Was sie zu besonderen Arbeitgebern macht.
Haldensleben - Gleich zwei Praxen in Haldensleben erhalten die Auszeichnung als familienfreundliches Unternehmen: Zahnärztin Andrea Düerkop mit ihrer Praxis sowie Physiotherapeutin Anke Kempka und ihr Team können das Label des Landkreises Börde für zwei Jahre aushängen. Für Dezernentin Friederike Hecht ist eine erstaunliche Leistung, dass kleinere Betriebe so für ihre Mitarbeiter da sind.