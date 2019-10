Jasmin Teut volontiert seit Oktober 2019 bei der Volksstimme. Zuvor studierte sie in Magdeburg an der Fachhochschule Journalismus. Neben verschiedenen Redaktionspraktika, absolvierte sie ihr halbjähriges Auslandssemester bei der "Griechenland Zeitung" in Athen.



Jasmin.Teut@volksstimme.de ›