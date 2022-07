Ausstellung: Wie sich Haldensleben in 30 Jahren verändert hat

Bauamtsleiter Holger Waldmann (l.) und Bürgermeister Bernhard Hieber (SPD) schauen sich Ausstellungseröffnung „30 Jahre Stadtsanierung“ in der Kulturfabrik in Haldensleben an.

Haldensleben - Wie sah es vor 30 Jahren auf dem Markt aus? Was wird aus dem Ratsfischerhaus? Und war der Aborterker schon immer an der Stelle am Bülstringer Tor? All diese Fragen werden auf der am Freitag, 15. Juli 2022, eröffneten Ausstellung zu 30 Jahren Stadtsanierung in Haldensleben beantwortet. „Wir haben die Innenstadt so gestaltet, inklusive der Kulturfabrik, wo wir heute stehen. Es ist eine Erfolgsgeschichte“, sagt Holger Waldmann, Bauamtsleiter der Stadt Haldensleben, der die Sanierung und die dazugehörige Ausstellung maßgeblich mit begleitet hat.