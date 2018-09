Im vergangenen Jahr war die Kirche Ort einer Reformationsausstellung, jetzt folgt eine zweiter Ausflug in die Geschichte. Foto: Carina Bosse

Gleich zwei neue Ausstellungen gibt es in Erxleben: Zum Tag des offenen Denkmals und zum Erxleber Dorfjubiläum wird an die Reformation er...

Erxleben l Gleich zwei Ausstellungen rund um die Reformation eröffnen der Förderverein zur Rettung der Erxleber Schlossanlagen und der Förderkreis Schlosskirche Erxleben anlässlich des Tages des offenen Denkmals und der 1060-Jahr-Feier in Erxleben in der Schlosskirche und im Schloss II.

Der Verein der Haldensleber Briefmarkenfreunde hat eine interessante Ausstellung auf 20 Schautafeln zusammengestellt. Dabei wird der Beginn der Reformation in Deutschland durch Martin Luther in Texten, Bildern und Belegen dargestellt sowie eine englischsprachige Minibibel in Briefmarkengröße präsentiert.

Der erste Teil zeigt Martin Luthers Lebensweg, der zweite Teil dreht sich um die Einführung der Reformation in Deutschland, Mitteldeutschland und im Altkreis Neuhaldensleben. Weiterhin werden sehr alte Postkarten und die Postgeschichte aus Erxleben zu sehen sein. Wissenswertes über die Straße der Romanik wird dokumentiert.

Bilder Der Förderverein zur Rettung der Erxleber Schlossanlagen freut sich über das neue Eingangsportal zum Schloss II. Foto: Gerhard Jacobs



Die zweite Ausstellung zeigt auf 18 Tafeln ein Kapitel der lokalen Reformationsgeschichte mit überregionaler Ausstrahlung. Im Mittelpunkt stehen der in Hundisburg geborene Joachim von Alvensleben (1514-1588), seine über Jahrzehnte zusammengetragene Bibliothek, sein Glaubensbekenntnis und sein Netzwerk bedeutender Theologen, die dieses Glaubensbekenntnis begutachtet haben.

Beide Ausstellungen wurden bereits in verschiedenen Orten der Region gezeigt und haben jedes Mal großen Anklang bei den Besuchern gefunden. Sie verkörpern das Motto des diesjährigen Tages des offenen Denkmals „Entdecken, was uns verbindet“. In den Mittelpunkt des Interesses zum 25. Jubiläum des deutschlandweiten Tages des offenen Denkmals rücken Denkmale wie die Kirche und das Schloss, die Menschen über Landesgrenzen und Jahrhunderte hinweg miteinander verbunden haben. Sie legen heute ein eindrucksvolles Bild europäischer Stilvorlieben ab, die vor Grenzen und Schranken schon damals nicht Halt gemacht hatten. Zugleich stehen Kulturgüter wie der Schlosskomplex und die Kirche im Kontext dank ihrer Erbauer und Bauherren mit der gesamteuroäpischen Geschichte.

Die Ausstellungen öffnen zum Tag des offenen Denkmals am Sonntag, 9. September, um 11 Uhr in Erxleben ihre Pforten.

An diesem Tag sind die Schlosskirche und Schloss II bis 17 Uhr geöffnet.

Anlässlich der 1060-Jahr-Feier stehen die Türen am Sonnabend, 15. September noch einmal von 14.30 Uhr bis 17 Uhr und am Sonntag, 16. September von 11 Uhr bis 17 Uhr offen.

Darüber hinaus können die Ausstellungen außerhalb dieser Zeiten nach persönlicher Absprache unter Telefon 0176/22 08 76 42 besichtigt werden.