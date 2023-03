Fünf unterschiedliche Ausstellungen starten in der diesjährigen Saison in der Kleinen Galerie im Flechtinger Pfarrhaus. Zum Auftakt hat Petra Schmidt aus Klötze Florales rund um das Frühlingserwachen in ihren Arbeiten thematisiert.

Flechtingen - Traditionell startet um die Osterzeit der Freundeskreis Kleine Galerie im Flechtinger Pfarrhaus seine Ausstellungssaison. Bevor es so weit ist, wird rangeklotzt. Beim Frühjahrsputz werden die Spuren der vergangenen Ruhemonate beseitigt und die Räumlichkeiten wieder auf Vordermann gebracht, damit sich Besucher der Galerie wohlfühlen. Fünf Ausstellungen sind in dieser Saison vorgesehen. Sie bieten Abwechslung in Technik und Form und immer wieder neue Einblicke in vielschichtiges künstlerisches Schaffen.