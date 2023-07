Mit etwa 1100 Mitarbeitern am Standort Haldensleben ist IFA einer der größten Arbeitgeber in der Region. Nun wurde das Unternehmen mit zwei Preisen ausgezeichnet. Wie stellt sich der Automobilzulieferer auf die Elektrifizierung der Automobilbranche ein?

Haldensleben - IFA ist einer der wichtigsten Arbeitgeber in Haldensleben. Nicht nur, dass am Standort etwa 1100, insgesamt etwa 2300 Mitarbeiter, angestellt sind, sondern auch, weil der Mittelstand und die Automobilbranche für die Region schon lange eine große Rolle spielen. Aktuell stellt sich die IFA-Gruppe auf die Elektrifizierung der Branche ein – mit Erfolg: Sie wurde mit dem Top 100 Innovationspreis und dem Preis „Die Top 100 Mitteldeutschands“ ausgezeichnet. Was bedeutet das für das Unternehmen? Was wird sich in Zukunft verändern?

„Wir sind sehr stolz auf den Preis“, sagt Jan Maser, Geschäftsführer der IFA-Gruppe. „Es zeigt uns, dass wir die richtige Strategie gewählt, den richtigen Weg genommen haben. Und dass wir unseren Platz im zukünftigen Weltmarkt besitzen.“

Auf dem Weltmarkt sind die Produkte der IFA-Gruppe bereits jetzt stark etabliert. Etwa die Längswelle, „die entscheidend dazu beiträgt, die Kraft vom Motor auf die Straße zu bringen“, wie es Stefan Bultmann, ebenfalls Geschäftsführer der IFA-Gruppe, nennt.

IFA: Werke in China, USA und Polen

IFA hat neben den Standorten in Deutschland Werke in Polen, den USA und China. Die Märkte seien sehr verschieden: „In China hat die Elektrifizierung den Markt bereits durchdrungen. In den anderen Regionen der Welt ist diese Entwicklung im Vergleich noch am Anfang, wobei sich perspektivisch auch hier der elektrische Antriebsstrang durchsetzen wird“, sagt Maser. Was für die IFA-Gruppe jedoch kein Problem darstellt. „Natürlich ist Planungssicherheit gut. Aber wir sind in beiden Segmenten, also Verbrenner und Elektroautos, gut aufgestellt.“

Ein Beispiel dafür ist die Seitenwelle, die IFA für Elektrofahrzeuge entwickelt hat und die derzeit gefragt ist. „In Elektrofahrzeugen wird die Längswelle nicht benötigt. Hier besteht die Herausforderung, die immense Kraft des Elektromotors möglichst effizient auf die Straße zu bringen, um die Reichweite zu erhöhen“, sagt Bultmann. Dies würde das Produkt der IFA-Gruppe gewährleisten. „Es gibt Kunden, die eine duale Strategie, sprich ein Fahrzeugmodell als Verbrenner und Elektroauto, anbieten. Diese benötigen dann beide Produkte. Und da haben wir einfach einen großen Vorteil – wir produzieren in beiden Segmenten.“

IFA baut Teile für Verbrenner und Elektroautos

Der Spagat zwischen Elektrofahrzeugen und Verbrennern ist bei IFA kein Problem. „Auch wenn die Hauptinvestitionen in neue Antriebsformen gehen. Das Verbrennungsthema ist, Stand heute, endlich“, sagt Maser. „Wir punkten mit unseren innovativen Produkten.“

Um diese Produkte zu entwickeln, arbeitet das Unternehmen unter anderem mit Universitäten zusammen. „Wir haben einige Ex-Studenten und Doktoranden bei uns im Team“, sagt Stefan Bultmann. „In unserem Engineering-Team als auch in weiteren Bereichen gibt es zahlreiche Verbindungen zu den Ausbildungseinrichtungen der Region, unter anderem der Uni Magdeburg.“ Die Regionalität ist für das mittelständische Unternehmen wichtig. „Wir sind stolz auf unsere Wurzeln hier in der Region“, sagt Maser.

Energiekrise führt zu Problemen beim Automobilzulieferer IFA

Dadurch, dass das Unternehmen aktuell gut auf die Entwicklungen in der Automobilbranche eingestellt ist, sieht die Geschäftsführung großes Potenzial für weiteres Wachstum in der Gruppe, so Stefan Bultmann. Am Standort Haldensleben habe es zuletzt einige Änderungen gegeben. „Wir haben das große Gebäude vorn an der Gerikestraße geräumt und alles in ein Haus verlegt.“ Grund sei laut dem Geschäftsführer Maser die Energiekrise gewesen. „Wir haben einige Prozesse, die zwingend Gas benötigen, und da war zeitweise nicht klar, ob wir immer genug erhalten. Deswegen wollte wir den Energieverbrauch verringern.“

Wirklich überstanden sei die Energie-Problematik allerdings nicht: „Wir haben Schwierigkeiten, einen neuen Anbieter zu finden. Viele fahren das Firmengeschäft insbesondere mit energieintensiven Unternehmen runter, um ihr Risiko zu minimieren.“