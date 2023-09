Auf der Autobahn A2 Richtung Hannover soll die Abfahrt nach Alleringersleben am Mittwoch gesperrt werden. Das ist der Grund.

Gesperrt: Darum können Sie am Mittwoch nicht von der A2 nach Alleringsleben abbiegen

Die Abfahrt Alleringersleben wird auf der Autobahn A2 am Mittwoch, 13. September, gesperrt. Symbolbild:

A2/Alleringersleben (vs) - Auf der Autobahn A2 soll es am Mittwoch, 13. September, zu Einschränkungen an der Abfahrt Alleringersleben kommen. Dies geht aus einer Mitteilung der Autobahn GmbH des Bundes hervor.

Demnach soll es zwischen 8 und 17 Uhr in Fahrtrichtung Hannover zu Vermessungsarbeiten kommen. Deshalb werde die Anschlussstelle Aleringersleben gesperrt.

Der ausfahrwillige Verkehr werde über die Umleitung U55 an der Maßnahme vorbeigeführt. Der auffahrwillige Verkehr werde über die U80 und U57 umgeleitet.