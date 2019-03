Ein Lastwagen ist am Dienstagmorgen auf der Autobahn 2 bei Uhrsleben in einen vor ihm fahrenden Sattelzug gefahren. Foto: Matthias Strauß

Ein Lkw ist auf der Autobahn 2 bei Uhrsleben in einen anderen gefahren. Gaffer behinderten die Rettungskräfte bei ihrer Arbeit.

Uhrsleben l Gaffer sorgten am Dienstagvormittag auf der Autobahn 2 für einen Unfall und für Behinderungen während laufender Rettungseinsätze. Zwischen Irxleben und Alleringersleben war nahe dem Rastplatz "Lorkberg" ein Lkw aus noch ungeklärter Ursache auf einen anderen Laster aufgefahren. Dabei wurde der Fahrer des auffahrenden Lkw verletzt. Es kam zur Vollsperrung und innerhalb kürzester Zeit staute sich der Verkehr in Richtung Hannover auf fast 12 Kilometern.

Die alarmierten Rettungskräfte hatten große Probleme, zur Unfallstelle zu gelangen. Der Grund: während die meisten Autofahrer die Rettungsgasse frei hielten, waren es immer wieder Lkw die querstanden und so verhinderten, dass die Feuerwehr und die Notärzte schnell zur Unfallstelle vordringen konnten. Außerdem filmten Gaffer die Szenerie und blockierten ebenfalls die Rettungsgasse.

Nach Ankunft der Feuerwehr wurde das Unfallopfer aus dem Führerhaus befreit, von Notärzten erstversorgt und in ein naheliegendes Krankenhaus gebracht. Auch ein Rettungshubschrauber kam dabei zum Einsatz. Der Fahrer des anderen beteiligten Lkw kam mit dem Schrecken davon. Dies galt jedoch nicht für zwei Unfallopfer auf der entgegengesetzten Fahrbahn in Richtung Berlin. Nach Angaben der Polizei bremste dort eine Autofahrerin auf der Überholspur, mutmaßlich, um sich den Lkw-Unfall in Richtung Hannover anzusehen. Durch die plötzliche Bremsaktion konnte ein nachfolgender Pkw-Fahrer nicht mehr bremsen und knallte in ihr Auto. Beide Unfallbeteiligten wurden verletzt und kamen ins Krankenhaus. An ihren Autos entstand wirtschaftlicher Totalschaden.