Haldensleben - Mit Beginn der Sommerferien am Donnerstag, 6. Juli, müssen Kraftfahrer von und nach Haldensleben mit weiteren Verkehrsbehinderungen rechnen – wenn sie aus Richtung Gardelegen kommen oder in diese Richtung fahren möchten. Denn die Bundesstraße 71 wird im Bereich zwischen der Abfahrt Haldensleben-Nord zum Wohngebiet Benitz und der Kleinannahmestelle (Mülldeponie) voll gesperrt. Hier sollen die Krötentunnel unter der Bundesstraße erneuert werden. Kraftfahrer müssen sich also ab Ende der kommenden Woche auf eine kilometerlange Umleitungsstrecke einstellen.