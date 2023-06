Die Freiwillige Feuerwehr Haldensleben hat am Bahnhof geübt, wie sie Menschen aus einem brennenden Zug retten können. Mehr dazu im Video.

Mit Video: Brennender Zug in Haldensleben - Großeinsatz am Bahnhof

Die Freiwillige Feuerwehr Haldensleben übt mit 33 Mann am Bahnhof, was im Falle eines brennenden Zuges zu tun ist.

Haldensleben - Die Freiwillige Feuerwehr Haldensleben hat am Mittwochabend an einer Notfallübung am Bahnhof teilgenommen. Dabei ging es darum, einen „brennenden“ Reisezug von Abellio, der auf Gleis 13 stand, zu löschen.