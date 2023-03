Die Band „Winkel 47“ aus Wieglitz ist derzeit auf Erfolgskurs. Der nächste Auftritt ist in Eimersleben geplant.

Mit verträumten, oft humoristischen Texten, bei denen es sich nicht selten um Liebeskummer handelt, begeistern Andreas Trelenberg, der Sologitarre spielt, Steffen Jakobs am E-Klavier, Schlagzeuger André Böttcher sowie Sänger und Gitarrist Ulrich Ueckert ihr Publikum in der Wieglitzer Kirche.

Wieglitz - In Liverpool spielten die Beatles in Kellerbars, bevor es dann für die Musiker steil nach oben ging. „Wir starten unsere Karriere in Wieglitz“, sagte mit einem Augenzwinkern Ulrich Ueckert, Sänger und Gitarrist der Band „Winkel 47“.