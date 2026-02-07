Das Amtsgericht in Haldensleben wird seit anderthalb Jahren saniert. Ursprünglich sollten die Arbeiten bereits im Herbst 2025 abgeschlossen sein, dann zum Jahresende. Doch ein Ende der Bauarbeiten liegt noch immer in der Ferne.

Nach wie vor keine Verhandlungen vor Ort

Das Amtsgericht in Haldensleben: Seit Mitte 2024 wird das Gebäude saniert und soll unter anderem barrierefrei erschlossen werden.

Haldensleben - Von außen ist auf den ersten Blick noch nicht viel Neues zu sehen, im Inneren hat sich aber schon einiges getan. Seit Mitte 2024 wird das Amtsgericht in Haldensleben umfassend saniert. Ein Ende der Bauarbeiten liegt allerdings noch in der Ferne.