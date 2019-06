Die Kreuzung, an der Magdeburger, Hamburger und Gerikestraße aufeinandertreffen, wird ab Dienstag gesperrt. Foto: Julia Schneider

Im Zuge des Baus der B71n steht der nächste große Arbeitsabschnitt an: Die Haldensleber "Otto-Kreuzung" wird bis Oktober gesperrt.

Haldensleben l Nach Pfingsten brauchen Autofahrer in Haldensleben vermutlich ein dickes Nervenkostüm. Ab kommendem Dienstag, 11. Juni, wird nämlich ein wichtiger Verkehrsknotenpunkt gesperrt. So soll die sogenannte „Otto-Kreuzung“, an der sich Hamburger Straße, Magdeburger Straße und Gerikestraße treffen, grundhaft ausgebaut werden. Die Bauarbeiten finden im Zuge des Ausbaus der Ortsumgehung B 71n, Um-und Ausbauabschnitt statt.

Insgesamt ist dieser erste Teilabschnitt schon weit fortgeschritten. So wurden zwischen der Kreuzung Jakob-Uffrecht-Straße/Dammühlenweg und der „Otto-Kreuzung“ schon zwei der künftig vier Fahrspuren komplett hergestellt. Die B 71n soll nämlich von der Otto-Kreuzung bis ungefähr zur Agip Tankstelle in jeder Fahrtrichtung zweispurig werden. Weil die neu hergestellte Fahrbahn im Haldensleber Bereich etwas höher liegt, als die vorhandene, muss im Kreuzungsbereich zur Hamburger Straße, der Magdeburger und der Gerikestraße angeglichen werden.

Laut Mario Genth, Fachgruppenleiter Straßenbau des Regionalbereichs Mitte der Landesstraßenbaubehörde Sachsen-Anhalt, werde dazu eine Art Rampe gebaut, die den Übergang zwischen den unterschiedlich hohen Straßen bildet.

Vollsperrung am 15. und 16. Juni

So werde der Übergang von der neuen Nordfahrbahn (bei Hermes) auf die bestehende Fahrbahn (bei Appel) in einer eher verkehrsarmen Zeit, nämlich vom Sonnabend, 15. Juni, 7 Uhr bis Sonntag, 16. Juni, 7 Uhr, hergestellt. Dafür wird in der genannten Zeit die komplette Kreuzung voll gesperrt.

Die Sperrung, die bereits ab 11. Juni greift und laut Mario Genth bis Ende Oktober bestehen bleiben soll, betrifft hingegen nur die Richtungen Hamburger Straße und Magdeburger Straße. Wer also aus Richtung Wedringen nach Haldensleben hinein fährt, kann in den nächsten Monaten nur noch links auf die Gerikestraße abbiegen. Die Zufahrten geradeaus ins Zentrum sowie nach rechts in Richtung Gardelegen sind gesperrt.

Weiträumige Umleitungen

Für den genannten Zeitraum sind weiträumige Umleitungen vorgesehen. Der Durchgangsverkehr in Richtung Gardelegen soll laut der Landesstraßenbaubehörde über die Gerikestraße, Hagenstraße, Süplinger Straße, Dessauer Straße, Bülstringer Straße, Satueller und Neuenhofer Straße umgeleitet werden und von dort wieder auf die B 71 führen. Fahrzeuge, die aus der Richtung Halberstadt kommen, werden über den Waldring und die Süplinger Straße zur Dessauer Straße geführt und von dort über die zuvor genannte Strecke bis zur B 71 geleitet. Verkehr aus den jeweils entgegengesetzten Richtungen muss selbsterklärend die umgekehrte Strecke nehmen. Wie Mario Genth mitteilt, werden momentan noch die umfangreichen Beschilderungen im Stadtgebiet platziert.

Insgesamt sollen sich die Bauarbeiten an der B 71n zwischen „Otto-Kreuzung“ und der Kreuzung Jakob-Uffrecht-Straße noch bis Mitte 2020 hinziehen. Insgesamt kosten die Arbeiten im Um- und Ausbauabschnitt Haldensleben rund 8,3 Millionen Euro.