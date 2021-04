Bauboom für Familie Igel in der Gemeinde Hohe Börde

Solche Igelhäuser, wie eines bereits in der Eichenbarleber Kindertagesstätte eingeweiht wurde, sollen in einer Vielzahl entstehen. Foto: Constanze Arendt-Nowak

Constanze Arendt-Nowak Hohe Börde

Geht es nach dem Wunsch von Marlies Böttcher, soll in den nächsten Wochen ein wahrer Bauboom in der Hohen Börde entstehen. Marlies Böttcher kümmert sich als Projektleiterin um das Igel-Projekt, das die Kinder in den kommunalen Kindertagesstätten der Gemeinde Hohe Börde mehr mit der Natur vertraut machen soll. Entstehen sollen während der Bauaktion viele schöne Igelbehausungen. „Die Aktion läuft jetzt an“, erklärt die Projektleiterin.

Als potenzieller Wettbewerbsteilnehmer angesprochen darf sich nach der Aussage von Marlies Böttcher jeder in der Hohen Börde fühlen, der Lust hat, ein Igelhaus zu bauen. Nach dem Wettbewerb kann es entweder einer Kindertagesstätte zur Verfügung gestellt werden oder auf dem eigenen Grundstück seinen Platz finden. Dementsprechend müssen die Familien auch nicht unbedingt Kinder im Kita-Alter haben. Auch die Kindertagesstätten selbst können sich am Wettbewerb beteiligen.

Erste Igelhäuser trafen schon vor Wettbewerbsbeginn ein

Wie Marlies Böttcher weiß, wollen sich einige Erzieher mit den Kindern in der nächsten Zeit auch als Baumeister betätigen, andererseits sind in einigen Einrichtungen schon vor Wettbewerbsbeginn erste Igelhäuser angekommen. So hat in Eichenbarleben beispielsweise Familie Tennler ein Igelhaus gebaut.

Nach Aussage der Familie war es ihnen wichtig, dass der Igel in dem Haus einen separaten Futterplatz und einen separaten Schlafplatz hat. Es sollte nicht so groß sein, damit sich der Igel geborgen fühlt, eine weiche Unterlage, beispielsweise aus Stroh, hilft, dass sich der Igel einkuscheln kann. Damit die Kinder in der Kita die stachligen Gesellen beobachten können, sollte das Dach aufklappbar sein. Das ist auch bei der Reinigung hilfreich.

Genau diese Tipps finden auch diejenigen, die im Internet auf Suche nach einer passenden Bauanleitung sind. Als Material ist nicht nur Holz, sondern auch Stein geeignet. So wie Marlies Böttcher sagt, sind der Fantasie beim Bauen aber keine Grenzen gesetzt. Bei weiteren Fragen ist die Projektleiterin telefonisch unter der Nummer 0160/96439973 erreichbar.

Im Winter Schlafplatz, im Sommer Nest

Das Igelhaus, das möglichst an einem schattigen und geschützten Platz im Garten aufgestellt werden sollte, dient dem Igel übrigens nicht nur im Winter als Schlafplatz, auch im Sommer, wenn der stachlige Nachwuchs geboren wird, wird es gern von Igelmüttern als Nest genutzt.

Der Einsendeschluss für den Igelhaus-Wettbewerb ist auf den 30. Juni dieses Jahres datiert. Bis dahin sollten die selbstgebauten Igelhäuser in den kommunalen Kindereinrichtungen der Gemeinde abgegeben werden. Der Kulturausschuss der Gemeinde Hohe Börde hat entschieden, dass die drei schönsten Igelhäuser mit Preisen gewürdigt werden. Auf die Gewinner warten dann Insektenhotels im Wert von 30 Euro, 50 Euro und 100 Euro.

In die Zeit des Einsendeschlusses fallen auch die Abschlussfeste eines interessanten, naturnahen Projekts, das seit dem 19. März in den Kindertagesstätten durchgeführt wird. Nach der Projektbeschreibung singen die Kinder beispielsweise Igellieder, malen Igelbilder oder binden sportliche Wettkämpfe, wie sie von dem Igel und dem Hasen aus dem Märchen bekannt sind, in den Kindergartenalltag ein. Vorrangig richtet sich das Igel-Projekt an die Vorschulkinder.

Jeder Kita-Bereich feiert sein eigenes Abschlussfest

Aufgrund der Pandemielage haben sich die Projekt-Botschafter aus den einzelnen Kindertagesstätten und die Projektleiterin jetzt geeinigt, das Abschlussfest nicht wie geplant als großes Fest für alle 170 Vorschulkinder aus dem Bereich zu begehen. Jeder der drei Kita-Bereiche in der Hohen Börde feiert sein eigenes Abschlussfest unter Einhaltung eines entsprechend erarbeiteten Hygienekonzeptes. Programmhöhepunkte an dem Tag könnten unter anderem ein Wissensparcours zum Thema Igel und Geschicklichkeitsspiele sein. Am Ende dieser Veranstaltungen soll das Igel-Projekt mit der Übergabe einer Plakette für die Haustür, des Zertifikates und des Hefters mit persönlichen Arbeiten für jedes Kind seinen Abschluss finden.