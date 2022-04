Bauhofleiter der Hohen Börde geht nach Bebertal in den Unruhestand

Vom Berufsleben in den Unruhestand – Christian Zielasko aus Bebertal hat sich zwar als Leiter des Gemeindebauhofes der Hohen Börde verabschiedet, doch wird er seiner Heimat auch weiterhin aktiv die Treue halten.

Beinahme 30 Jahre war Christian Zielasko, genannt Zilli, im öffentlichen Dienst tätig. Als Bauhofleiter koordinierte er in den vergangenen Jahren die baulichen Geschicke in allen Ortsteilen der Hohen Börde. Seine Kollegen verabschiedeten ihn zünftig.

Bebertal - Mit Christian Zielasko hat sich ein Urgestein der Rathausverwaltung in Irxleben in das Rentnerdasein verabschiedet. In seinen wohl verdienten Ruhestand haben auch die Mitarbeiter des Bauhofes und der Gemeindeverwaltung Hohe Börde den langjährigen Bauhofleiter Christian „Zilli“ Zie-lasko feierlich verabschiedet.