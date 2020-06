Eine falsch beschnittene Eiche in der Haldensleber Gerikestraße sorgt für Unmut. Bald wird Abhilfe geschaffen.

Haldensleben l Bei einem Anlieger des Haldensleber Medi-Centers sorgt die Pflege einer Eiche, die sich auf der gegenüberliegende Straßenseite befindet, für Unmut. „Die Eiche ist sowas von verunstaltet worden“, sagt er. Seinen Namen möchte der Mann nicht unbedingt in der Volksstimme lesen.

Er könne sich erinnern, dass der Laubbaum Anfang der 1990er Jahre noch in voller Blüte stand. Mittlerweile trägt die Eiche, die zur Familie der Buchengewächse gehört, nur noch im unteren Bereich ein paar wenige Blätter. Im oberen Bereich des Baumes sind vereinzelt noch ein paar kleinere Äste zu sehen. Die größeren Äste wurden alle entfernt. Was jetzt in den vergangenen 20 Jahren mit diesem Baum passiert sei, finde er frevelhaft, so der Mann.

Nur eine Frage der Zeit, bis der Baum stirbt

Auch Andrea Szech, Baumkontrolleurin der Stadt Haldensleben, ist die Eiche bereits aufgefallen. Doch die Pflege dieses Baumes gehöre nicht zu ihren Aufgaben. Denn die Eiche gehört nicht der Stadt, sondern stehe auf dem Grund einer Investment Firma. Diese betreibt die Hagenpassage.

„Wir hätten die nie so beschnitten“, sagt Andrea Szech. Hier liege eine sogenannte Kappung des Baumes vor. Das bedeutet, er wird durch das Beschneiden eher zerstört. Es sei nur eine Frage der Zeit bis die Eiche ganz abstirbt, so die Baumkontrolleurin. Denn jeder Schnitt schädige den Baum. Die Zellen, die sich hinter der Rinde befinden können sich nicht reparieren und sterben ab. Daher sollten bei Eichen nur abgestorbene Äste entfernt werden.

„Wenn die Äste die Verkehrssicherheit stören oder ein angrenzendes Gebäude streifen, werden sie entfernt“, so Szech. Daher vermutet sie, dass die Eiche in der Gerikestraße wegen der Verkehrssicherungspflicht beschnitten wurde.

Die Bäume, die zur Hagenpassage gehören, werden von einer Fachfirma gepflegt. Diese Information gab Hausmeister Thomas Kroner auf Nachfrage der Volksstimme. In den nächsten zwei bis drei Wochen wird die Eiche runtergesetzt. Das bedeutet, dass totes Holz entfernt wird. Wie alt der Laubbaum sei, wisse er nicht. „Es ist im Gespräch, dass sie gefällt und dann eine Neue gepflanzt wird“, sagt Kroner. Dies wird sich in den nächsten zwei Wochen entscheiden.