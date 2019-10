Das defekte Kabelstück, das in Haldensleben einen Kurzschluss und damit einen Stromausfall auslöste, wurde von Arbeitern am Freitag ersetzt. Die Straßensperrung bleibt noch bestehen. Foto: Julia Schneider

Der Stromausfall in Haldensleben hat weitere Folgen: Die Bahnhofsstraße musste gesperrt werden.

Haldensleben l Einen Stromausfall hat es am vergangenen Mittwoch in der Haldensleber Bahnhofstraße, der Rottmeisterstraße, der Schulstraße, der Bornschen Straße und am Marktplatz gegeben. Obwohl der Strom nur über maximal 45 Minuten weg war, hat das für großen Wirbel in der Haldensleber Innenstadt gesorgt. Betroffen waren nämlich über 500 Haushalte sowie das Unternehmen Hermes, das durch eine Folgeerscheinung des Stromausfalls ebenfalls eine Dreiviertelstunde lang „lahmgelegt“ wurde.

Baustelle bleibt bestehen

Ausgelöst wurde die Störung laut René Vieille, Prokurist der Haldensleber Stadtwerke, durch einen Kurzschluss. Wo genau dieser entstanden war, mussten Arbeiter zunächst einmal herausfinden. Nun ist die betroffene Stelle lokalisiert: Das defekte Kabelstück lag an der Bahnhofstraße/ Ecke Lange Straße/Jacobstraße in der Erde und konnte noch am Freitag von Monteuren erfolgreich ausgetauscht werden. Die 15 Kilovolt starke Leitung wurde zwar erneuert, die Baustelle bleibt allerdings noch einige Tage bestehen. Bis Bauarbeiter das betroffene Straßenstück wieder ordentlich geschlossen haben, ist der Verkehr für Fahrzeuge gesperrt und eine Umleitung ausgeschildert.