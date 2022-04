Baustelle in der Hagenstraße Haldensleben bleibt bestehen

Nach der Baustelle ist vor der Baustelle: Sanierungsarbeiten in der Ritterstraße Haldensleben bald beendet, weitere werden an dieser Stelle fortgeführt.

Die Baustelle am Kreuzungsbereich Ritterstraße/Hagenstraße. Hier wird bis voraussichtlich 25. Oktober weitergearbeitet.

Haldensleben (nc) - Auf rund 140 Metern sind die Gasleitungen in der Ritterstraße von den Stadtwerken saniert worden. Voraussichtlich schon am Freitag (15. Oktober) sollen laut Antje Streck, Pressesprecherin der Stadtwerke, die Arbeiten beendet sein. Es soll aber direkt weitergehen - an selber Stelle.