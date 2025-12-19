Um Menschen zu unterstützen, denen es finanziell nicht so gut geht, hatten Sportler des TSV Wefensleben und des HSV Haldensleben um haltbare Lebensmittel und Dinge des täglichen Bedarfs gebeten.

Florian Bortfeldt (v.l., TSV Wefensleben), Tim Teßmann (HSV Haldensleben), Daniel Türke-Reinert (TSV Wefensleben) und Sebastian Penke von der Tafel des Deutschen Roten Kreuzes.

Haldensleben - Um Menschen zu unterstützen, denen es finanziell nicht so gut geht, haben Sportler des TSV Wefensleben und des HSV Haldensleben in den vergangenen Wochen haltbare Lebensmittel und Dinge des täglichen Bedarfs zusammengetragen.

Zahlreiche Tüten und Geschenke voller Spenden brachten Mitglieder der befreundeten Vereine, darunter Florian Bortfeldt, Tim Teßmann und Daniel Türke-Reinert, in dieser Woche zur Tafel des Deutschen Roten Kreuzes in die Gerikestraße.

Tafel Haldensleben: Rund 100 Bedarfsgemeinschaften kommen jede Woche

Sebastian Penke und sein Team verteilen die Sachen dann in den nächsten Tagen an die Tafel-Kunden. Rund 100 Bedarfsgemeinschaften würden die Lebensmittelspenden der Haldensleber Tafel jede Woche in Anspruch nehmen, erklärte Penke.

Es ist bereits das vierte Mal, dass der TSV Wefensleben und der HSV Haldensleben die Spendenaktion zur Adventszeit organisiert haben.

Neben den Konserven und haltbaren Lebensmitteln aus den Spenden verteilt die Tafel ansonsten vor allem Obst, Gemüse, Milchprodukte und Backwaren sowie Kühl- und Tiefkühlprodukte an Bedürftige. Anspruch auf die Lebensmittelspenden der Tafeln haben Menschen mit geringem Einkommen oder wenig Rente, Sozialhilfeempfänger sowie Arbeitslosenhilfe- oder Arbeitslosengeldempfänger.