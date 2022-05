Behnsdorfer Pfarrerin sammelt für bedürftige Kinder

Behnsdorf - 44 Päckchen hat Behnsdorfs Pfarrerin Esther Spenn in den Kleintransporter geladen. In ihren Kirchengemeinden sind wieder viele Familien dem Aufruf der Aktion „Weihnachten im Schuhkarton“ gefolgt. Sie zaubert Mädchen und Jungen in ärmeren Ländern alljährlich ein Lächelns ins Gesicht, wo sonst unter dem Festtagsbaum keine Geschenke liegen würden.