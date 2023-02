Auf dem Gelände von Hermes Fulfilment in Haldensleben lassen sich immer wieder Wildtiere blicken. Füchse, Rehe, Schlangen, Nutrias und Co. fühlen sich dort offensichtlich wohl. Das ist kein Zufall. Schon vor Baubeginn 1992 achtete Familienunternehmer Michael Otto auf die Natur.

Haldensleben - Wenn Christian Alpert, Thomas Külper und Stefanie Dannehl morgens um 6 Uhr ihren Dienst antreten, dann sehen sie in der Dämmerung meistens Tiere auf dem riesigen Gelände von Hermes Fulfilment an der Hamburger Straße in Haldensleben umher huschen. „Rehe sind eigentlich fast jeden Tag da“, erzählt Christian Alpert. Wenn er beginnt, die Tiere aufzuzählen, die er an seinem Arbeitsort schon gesehen hat, dann dauert es eine Weile. Denn rings um die riesigen Hochregallager des Versandzentrums hat sich die Natur ausgebreitet.