Bildungsstandort Bekommt Rottmersleben eine freie Grundschule?

Rottmersleben soll Grundschulstandort einer Schule in freier Trägerschaft werden. Der Gemeinderat sieht mit dem künftigen Angebot eine Bereicherung für die Schullandschaft in der Hohen Börde. Der Schulträger will sich kommende Woche den Ortschefs vorstellen.