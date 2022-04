Waldmobil Ben aus Behnsdorf erkennt das „Waldschwein“

Wie erkennt man Tiere im Wald, wie fühlt sich ihr Fell an, welche Überlebensstrategien gibt es für den Winter? Fragen, auf die das Team vom Waldmobil in der Tagesstätte in Behnsdorf mit den Kindern Antworten suchte.