Für den guten Zweck spielten Männer aus acht Teams von heimischen Firmen in Bülstringen Fußball. Das Spiel um Platz 7 mit dem Team der Firma Wobau gegen die Mannschaft Emons ging 3 zu 0 aus. Die Kicker der Firma Ebel I. gewann gegen die Stadtwerke Haldensleben 3 zu 2 nach Elfmeterschießen und landete so auf Platz fünf. Im Halbfinale traten die Fußballer von IFA gegen Hainvelo an. Das Spiel endete 4 zu 0. Das Team Ebel II kickte gegen Firma Giggel. 3 zu 2 hieß es nach einem Elfmeterschießen. Den dritten Platz gewann Hainvelo gegen Giggel 2 zu 0. Spannung pur gab es im Finale. Nach einem 0 zu 1 nehmen die Fußballer des Teams Ebel II den Siegerpokal jubelnd entgegen. Die Zweitplatzierten sind die Kicker von IFA. Foto: Anett Roisch

Der Verein Khepera aus Haldensleben hat mit der SG Bülstringen ein Benefizfest veranstaltet. Der Erlös geht an krebskranke Kinder.

Bülstringen l Trotz Hitze strömen Besucher auf den Festplatz. Überall sind Stände aufgebaut. Kinder ziehen schnell ihre Strümpfe und alles, was stört, aus, um unter den Fontänen durch das kühle Nass zu springen. „Einsteigen! Es sind noch Plätze auf den Balken unserer Mühle frei!“, ruft der Mann am Karussell, der gemeinsam mit zwei anderen die Seile so lange dreht, bis die Mühle genug Schwung hat. „Noch mal, noch mal …“ jauchzen die kleinen Passagiere.

Auf dem Sportplatz schwitzen acht Fußball-Teams aus heimischen Unternehmen beim Kleinfeld-Fußball-Turnier. „Gespielt wird erst in zwei Gruppen. Die Gruppensieger kämpfen dann im Finale, die anderen um die folgenden Platzierungen“, erklärt Ulrich Falke, der Vorsitzende der Sportgemeinschaft (SG) Bülstringen. Am Ende gewinnt das Team II der Firma Ebel. „Verlierer gibt es nicht!“ betont Fußballer Christian Schnelle, Mitarbeiter der Firma Ebel Maschinenbau aus Haldensleben und überreicht im Auftrag seines Arbeitgebers bei der Siegerehrung einen Scheck in Höhe von 500 Euro an den Magdeburger Förderkreis krebskranker Kinder.

Während die kleinen Gäste sich die Gesichter bemalen lassen, Spaß mit den Clowns und beim Herumtoben haben, spielen „Die fabelhaften Buckau Boys“ und die Band „Nennt mich nicht Jenny“.

Bilder Für rockige Klänge sorgt die Band „Nenn mich nicht Jenny“, die mit Jennifer Rostock Songs das Publikum begeistert. Foto: Anett Roisch



Im Besonderen genießt Saskia Fröhlich (Mitte) das Fest. Sie war es, die den Verein Khepera motivierte. Foto: Anett Roisch



Die Helfer des Benefizfestes nehmen sich Zeit für ein Erinnerungsfoto. Auf dem Hügel steht das aus Holz zusammen gezimmerte Motto „LebensWERT“....



Das Theater „Fliegende Farben“ begeistert mit Pantomime. Foto: Khepera



Unterstützung für Förderkreis

Saskia Fröhlich schickt von der Bühne aus einen Gruß an alle Helfer, Spender und Besucher des Festes sowie an alle Künstler, die dort kostenlos auftreten. „Es ist das Wertvollste, dass ihr uns eure Zeit schenkt“, sagt die junge Frau. Sie erzählt, dass sie selbst zwei Mal an Krebs erkrankt war: „Immer wenn ich Unterstützung brauchte, habe ich sie vom Förderkreis bekommen.“ Sebastian Penke, Vorstandsvorsitzender von Khepera, zieht Bilanz: „Ein fettes Dankeschön geht an alle, die uns vor und vor allem während des Festes unterstützt haben. Ohne die vielen Helfer wäre es nicht möglich gewesen, das Fest zu dem zu machen, was es war, einfach wunderbar. Wir sind rundum glücklich über den ganzen Verlauf der Veranstaltung.“

Mit dem Duo „Romy und Wolli“ und der Gruppe „Donkey Beat“ geht die Party am Abend weiter. Zum Abschluss drehen „Der Fu & Schrammi“ die Boxen auf. Getanzt wird bis nach Mitternacht. „Wir haben jetzt noch keine genaue Summe, aber nach ersten groben Rechnungen – abzüglich unserer Unkosten – sind es so um die 8000 Euro, die wir für den Fördekreis krebskranker Kinder durch Spenden und Einnahmen des Tages zusammen bekommen haben“, so Penke.