Der dritte Historienroman des Beendorfer Autoren Hartmut Schulze ist erschienen.

Beendorf l Nach seinem Debütroman „Bennos Dorf“ und der Fortsetzung „Bennos Weg“ ist mit „Bennos Schicksal“ nun Hartmut Schulzes dritter Historienroman als Fortsetzung der Saga erschienen. Der Beendorfer Heimat- und Geschichtsfreunde widmet sich erneut der Historie seiner Wahl-Heimat und beleuchtet sie anhand seines Protagonisten Benno.



„Leider darf ich derzeit keine öffentliche Präsentation mit Lesung durchführen“, bedauert Hartmut Schulze. Trotzdem sei er froh, dass sein Buch jetzt herausgekommen ist.



Worum geht es in dieser Saga? Schauplatz ist Ostfalen im 12. Jahrhundert. Unser Held Benno, der im ersten Band der Beendorf-Saga an der Seite des Grafen Lothar von Süpplingenburg aufwuchs sowie „sein Dorf“ als Lehen bekam und im zweiten Band als Ritter in höchste politische Ränke verwickelt wird, muss im dritten Band schwere Niederlagen einstecken.



Harte Entbehrungen im Mittelalter

Das Leben im Mittelalter verlangt von den Bewohnern des kleinen Bauerndorfes harte Entbehrungen. Dürren, Überschwemmungen, Hungersnöte, Krankheiten waren den Menschen im 12. Jahrhunderten nicht fremd. Zwischen Knechterei der Bauern sowie Prunk bei Hofe und bei den kirchlichen Regentschaften bestimmte ein schwerer Alltag das harte Leben im Dorf.



Wie sieht „Bennos Schicksal“ aus? Welche Abenteuer erlebt der Ritter vom Allertal zwischen 1114 und 1125 im Deutschen Königreich? In welche Glaubenskonflikte wird Benno gestürzt, und in welche Verwicklungen geraten seine Familienmitglieder? Die Antwort gibt diese Geschichte von Hartmut Schulze, wiederum erzählt in enger Anbindung an Fakten und belegbare, tatsächliche Begebenheiten aus der damaligen Zeit. „Bennos Schicksal“ verknüpft die spannungsgeladene Handlung eines Romans mit den tatsächlichen beziehungsweise überlieferten Geschehnissen der damaligen Zeit.



Immer wieder springt die Erzählung zwischen Bennos spannenden Abenteuern und dem atemberaubenden Aufstieg Lothars von Süpplingenburg.



„Der Roman wird Menschen in seinen Bann ziehen, die an der Geschichte der Lappwald-Aller-Region Interesse haben, die an den Machtkämpfen der Ritter, Fürsten, Bischöfe und Könige teilhaben wollen und die Konflikte zwischen tiefen Gefühlen und schmerzhaften Zwängen des höfischen Lebens nachempfinden möchten“, beschreibt Hartmut Schulze. Vielleicht könne das Buch gerade in dieser Zeit etwas dazu beitragen, die Corona-Lockdown-Phase zu überstehen, so der Autor. Auch für ein Ostergeschenk sei der Roman bestens geeignet.



Höffentlich bald wieder Lesungen

Sobald es wieder möglich ist, möchte Hartmut Schulze seinen Roman persönlich vorstellen, doch bislang steht noch aus, wann eine Präsentation mit Buchlesung stattfinden kann.



Man kann den Roman ab sofort erwerben im Beendorf-Laden bei Sandra Schöwe und Viola Krumm (derzeit in der Begegnungsstätte Allertal am Schulplatz), direkt bei Hartmut Schulze in der Schwanefelder Straße 2a in Beendorf sowie im Internet, beispielsweise bei Books on Demand unter https://www.bod.de/buchshop/bennos-schicksal-hartmut-schulze-9783753426075.