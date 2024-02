Biber & Co. zeigen im Drömling ihre Zähne zeigen: Welche Rolle spielt der Wolf dabei?

Wie dieser Biber im Info-Haus in Kämkerhorst zeigen auch Liesbeth (v.l.), Pablo und Emilia ihre Zähne.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Kämkerhorst/Mannhausen. - „Wir wollen uns heute Biber anschauen. Meine Lieblingstiere sind Fischotter und natürlich Pferde“, sagt die vierjährige Liesbeth beim Treff zur Biber-Exkursion in Kämkerhorst. „Ich mag Schlangen, am liebsten Würgeschlangen. Wenn ich groß bin, werde ich Tierärztin“, verrät die neunjährige Schwester Emilia, während Pablo, der siebenjährige Bruder der beiden Mädchen, ergänzt, dass Löwen und auch Mäuse zu seinen Favoriten in der Tierwelt zählen würden.