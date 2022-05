Biker in Velsdorf: Endlich rollen die Maschinen wieder

Velsdorf - Motorengeräusche jenseits der 100 Dezibelmarke, tätowierte Damen und Herren in Lederkluft sowie jede Menge heiße Rockmusik – das macht das 15. Bikertreffen aus. „Es ist doch so, dass man immer wieder ein bisschen aufgeregt ist“, geben die Freebiker am Einlass zum Areal unter den alten Eichen zu. Es sei ja nicht nur, dass einige Partybänke und Pavillons aufgestellt werden. Es hänge ja viel mehr an der Organisation eines Bikertreffens.