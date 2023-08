Bildhauer aus Albanien arbeitet in Flechtingen an Drachenkopf

In einem kleinen provisorischen Atelier in Flechtingen arbeitet der Bildhauer Reinold Muca gegenwärtig an einem Drachenkopf für eine Show zum bekannten „House of the dragon“. Den Kopf hat er mit einer Spezialmasse über Styropor modelliert.

Flechtingen - Ein großer Drachenkopf liegt auf dem Boden des provisorischen Ateliers. Die ungewöhnliche Skulptur ist flach und noch längst nicht fertig. Sie soll an einer Wand angebracht werden, erläutert Reinold Muca und zeigt auf ein Auge: „Aus diesem Auge wird ein rotes Licht leuchten. Wenn man darauf drückt, öffnet sich eine Tür.“

Der Drachenkopf sei bestellt für eine Show zur Serie „House of the dragon“, erklärt der Bildhauer. Der Drachenkopf ist aus einer speziellen Masse, ähnlich wie Plastilin, entstanden. Die Masse dürfe nicht zu schnell aushärten, und die Skulptur dürfe nicht zu schwer werden, erläutert der junge Mann. Unter der grauen Schicht befindet sich Styropor.

In eine solche Skulptur muss er von den groben Vorarbeiten bis zu den letzten kleinen Details sehr viel Arbeit und damit sehr viel Zeit investieren. Für ihn ist es immer wieder ein spannender Prozess.

Schon in Frankreich und Abu Dhabi gearbeitet

Um Skulpturen aus verschiedensten Materialien fachgerecht und mit viel Fantasie entstehen lassen zu können, hat Reinold Muca lange studiert, er kann Bachelor und Master vorweisen. Ob Stein, Marmor, Ton, Gips oder andere Materialien, unter seinen Händen entstehen Kunstwerke.

Der 32-Jährige hat schon in vielen Ländern gearbeitet, sehr viel für Festivals und Shows, auch für Filmproduktionen, so in Frankreich, Belgien und den Niederlanden, sogar im Präsidentenpalast in Abu Dhabi – mit viel Gold.

Vor etwa einem Jahr ist der Künstler aus Albanien nach Deutschland gekommen, und zwar wegen seiner Frau. Seine Frau Eriza ist Krankenschwester und wollte gern in Deutschland arbeiten. So kam das Paar nach Flechtingen.

Von dem Ort ist Reinold Muca begeistert, ein schönes Dorf mit viel Grün. Auch mit der Verständigung klappt es gut.

Reinold Muca lernt deutsche Sprache online

Seine Frau hatte schon in Albanien begonnen, deutsch zu lernen. Reinold Muca lernt die Sprache online und macht dabei gute Fortschritte. Er will sich bald zu einer Prüfung anmelden.

Für einen Deutschkurs fehle ihm die Zeit, sagt er. Denn er hat neben seiner Kunst noch einen normalen Arbeitstag, völlig artfremd.

In seinem eigentlichen Metier will er sich in Deutschland weiter etablieren. Für den Europapark hat er schon gearbeitet, auch für eine Fernsehshow. Mit einem Kollegen, der in Braunschweig eine große Arbeitshalle hat, gestaltet er gerade eine elf Meter hohe Star-Wars-Figur für eine Show. Mit großen, kräftigen wie kleinen, filigranen Figuren hat er Erfahrung, zu verfolgen auch bei Instagram unter rey.sculptor.

Ideen hat er viele, auch für Kunst im öffentlichen Raum, so für Krankenhäuser oder Parks. Reizvoll findet er die Kombination von verschiedenen Materialien. Und er malt auch meisterlich. Gerade denkt er darüber nach, wie mit einer Skulptur werdendes Leben symbolisch gestaltet werden könnte. Wenn ihm etwas einfällt, bringt er es sofort zu Papier. Reinold Muca ist optimistisch. Viele Skulpturen warten noch darauf, dass sie unter seinen Händen entstehen.