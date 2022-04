Tag der Regionen Biohof in Rätzlingen beteiligt sich an Tag der Regionen

Nachhaltigkeit, Bio-Anbau und regionale Produkte – darum dreht sich alles am Tag der Regionen. Ein Projekt, an dem sich auch der Biohof in Rätzlingen beteiligt. Aus diesem Grund hatte am Sonntag Jörg Lauenroth-Mago zusammen mit regionalen Anbietern zu einem Hoffest eingeladen.