Blitzer im Landkreis Börde: Wo Autofahrer bald aufpassen müssen

Die Stadt Haldensleben setzt ihren Blitzer bald im gesamten Landkreis ein. Hintergrund ist, zu prüfen, ob sich eine eigene Anschaffung seitens des Kreises lohnen würde. Die 38 Standorte, an denen geblitzt werden soll, stehen bereits fest. Und auch, ab wann die Stadt ihren Blitzer auf Tour schickt.

Haldensleben - Es ist bald so weit – im Landkreis Börde wird künftig mehr geblitzt. Denn nach über einem Jahr steht die Zweckvereinbarung zwischen der Stadt Haldensleben und dem Landkreis Börde, in der geregelt ist, dass die Stadt für den Kreis mit ihrem Blitzer die Verkehrsgeschwindigkeit an verschiedenen Orten messen wird.