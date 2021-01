Lastwagen stehen während der „blauen Stunde“ auf einem Stellplatz des Autohofes Uhrsleben. Ähnlich geordnete Stellplätze mit Infrastruktur würden die Weferlinger begrüßen, um das oft abends und nachts herrschende Parkchaos in ihrem Gewerbegebiet aufzufangen. Foto: dpa

Endlich Nägel mit Köpfen wollen die Weferlinger Ortsräte machen, wenn es um das wilde Parken in ihrem Gewerbegebiet geht.

Weferlingen l Auf der Suche nach Alternativen für die teilweise katastrophale, ungeordnete und mit Müll und Unrat verbundene Parksituation im Weferlinger Gewerbegebiet gibt es eventuell Licht am Horizont.

Immer wieder gibt es nämlich Beschwerden und Hinweise von Anwohnern, dass insbesondere in den Abend- und Nachtstunden Lkw wild im Gewerbegebiet parken - ohne ausgewiesene Parkflächen und ohne Infrastruktur. Die zu findenden „Reste“ am nächsten Morgen verursachen der Gemeinde nicht nur jede Menge Kosten, sondern auch den Unmut der Einwohner.

Ortsrat Matthias Kraul hat sich nach zig Protokoll-Anmerkungen aus den letzten Ortsratssitzungen, nach denen seitens der Einheitsgemeinde nichts passiert ist, nach Möglichkeiten einer Entspannung umgeschaut.

Die Lösung könnte „Park your truck“ bieten, eine im Jahr 2013 gegründete Initiative, die es sich zur Aufgabe gemacht hat, den Vorstau- und Lieferverkehr an den Autobahnen und in autobahnnahen Kommunen aufzufangen und Alternativen anzubieten. Dort nämlich staut sich nicht selten der Anliefer- und Abholverkehr neben jenen Fahrern, die auf der Autobahn keine Möglichkeiten mehr gefunden haben, ihre Ruhezeit einzuhalten und deshalb die Autobahn verlassen mussten.

„Sie haben es sich auf ihre Fahnen geschrieben, das geregelte Parken für Kommunen zu regeln“, hatte Matthias Kraul recherchiert. Dabei bedienten sie sich nutzbarmachender Flächen.

Für eine Kommune wie Weferlingen könnte das bedeuten, dass „Park your truck“ eine brachliegende Fläche im Gewerbegebiet entwickelt, die nicht nur Stellplätze für Lkw bietet, sondern auch Infrastruktur wie Sanitäreinrichtungen oder Müllentsorgungsmöglichkeiten.

Die wilde Entsorgerei des in den Fahrerkabinen anfallenden Mülls kostet die Kommunen nämlich jährlich Millionen von Euro.

Die seit 2015 schon mehrfach preisgekrönte Initiative, darin waren sich alle Weferlinger Ortschaftsräte einig, sollte auf jeden Fall kontaktiert und nach Weferlingen eingeladen werden. Sicher eine vergleichsweise kleine Herausforderung, wenn man bedenkt, dass Städte wie Hamburg oder Halle deren Leistungen bereits erfolgreich in Anspruch nehmen.

Matthias Kraul hatte festgestellt, dass auch kleinere Kommunen wie Helmstedt bei „Park your truck“ dabei sind. Aufgrund der Nähe zur Autobahn hat Helmstedt ähnliche Probleme.

„Die Frage ist natürlich, welche Kosten auf uns zukommen“, sprach Ortsrat Volker Marquardt aus, was sicher allen Teilnehmern an der abendlichen Versammlung durch den Kopf ging. Doch auch er hält den Vorschlag für eine lohnenswerte Alternative zu den ständigen Beschwerden und Müllbergen im Gewerbegebiet vor seiner Haustür.

Wie von Ortsbürgermeister Dirk Kuthe zu erfahren war, ist das von seinen Räten angestrebte Parkverbot auf den Straßen am Gewerbegebiet noch nicht durchgesetzt. Es stehe eine Stellungnahme des Ordnungsamtes dazu noch aus.